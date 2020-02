Denkmalstiftung hilft bei Sanierung des Helmstedter Juleums

Das kündigte Kreis-Baudezernent Reinhard Siegert am Mittwoch bei der Überreichung einer 20.000-Euro-Spende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) für Steinmetzarbeiten am Juleum an. „Die Förderbescheide von Bund und Land für den ersten von fünf geplanten Bauabschnitten liegen uns vor, wir...