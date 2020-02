Frellstedter sammeln für Australien

Es waren die Bilder voller Zerstörung, der vernichteten Natur und des Tierleids, die zunächst in privater Runde zu dem Entschluss führten: „Wir müssen etwas für Australien machen.“ So berichtete es der Vorsitzende des SoVD Frellstedt, Frank Koslowski. Angesichts der verheerenden Buschbrände in...