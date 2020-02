Bunte Vielfalt in Helmstedt beim Kammermusikabend

Beim Kammermusikabend am Julianum haben wieder Schüler aus allen Jahrgängen ihr musikalisches Können, das sie sich neben der Schulzeit in der Musikschule oder privat erarbeitet haben, unter Beweis gestellt. An dem Kammermusikabend erhielten sie laut einer Mitteilung Gelegenheit, sich einmal von einer ganz anderen Seite der Schule zu zeigen.

Wie vielfältig begabt manche Schülerin dabei ist, zeige sich zum Beispiel, wenn zwei vollkommen unterschiedliche Instrumente gelernt und in der Schule neben dem eigentlichen Unterricht auch noch Chor, Theater-AG und Schulorchester besucht werden.

So vielfältig wie manche Schülerin, so vielfältig sei auch dieses Mal wieder das Programm gewesen. Das „klassische“ Repertoire reichte demnach von Barock über Klassik bis zur Moderne. Zwischendurch gab es aber immer wieder Ausflüge in die „leichte Klassik“ samt Popmusik oder auch Filmmusik. Dabei sei mancher Leckerbissen geboten. worden. Denn Musik aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“ auf der Harfe zu hören, sei nicht selbstverständlich.

Neben einer weiteren Harfe waren noch Klavier, Geige, Cello und Gesang zu hören. „Eine runde Sache!“, meinte eine Zuhörerin beim Herausgehen und drückte damit die Meinung großer Teile des Publikums aus, denn als sich alle Mitwirkenden noch einmal auf der Bühne aufstellten und ein kleines Blümchen als Dankeschön für ihren Konzertbeitrag erhielten, gab es lange freundlichen Applaus. red