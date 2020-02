Wendhausener Sporthalle steht auf festem Grund

Die Sporthalle in Wendhausen – nahezu baugleich mit der Halle in Essenrode – steht auf festem Untergrund. Das ergaben Untersuchen des Hallenuntergrundes. In Essenrode hatten Setzungen des tonigen Untergrundes zu Schäden am Gebäude und dessen Sperrung geführt (wir berichteten mehrfach). Von der...