Zwei Autos kollidieren auf der A2 bei Königslutter

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 2 in Höhe Königslutter kam am Sonntagabend gegen 18.58 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Mazda ins Schleudern und stieß mit einem zweiten Fahrzeug zusammen. Die Richtungsfahrbahn musste für anderthalb Stunden gesperrt werden. Das berichtete die Polizei am...