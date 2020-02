Im nächsten Jahr sollen in Bahrdorf die Bagger anrollen

Baulastträger und damit auch planende Behörde ist der Landkreis Helmstedt. Trotzdem geht es nicht ohne die Gemeinde und nicht ohne ihre Einwohner. Zur Sitzung des Entwicklungs- und Strategieausschusses am Montag waren einige Anlieger in den Versammlungsraum des Vereinsheims des TSV Bahrdorf gekommen. Auf der Tagesordnung des Gremiums stand der Ausbau als Mitteilungsvorlage. Ein Beschluss war also nicht gefordert. Die Anwohner hatten...