Briefmarkensammler Königslutter freuen sich über Gäste

Der Vorsitzende Thomas Markwardt begrüßte die Mitglieder und bedankte sich bei der Stadtverwaltung für die bereitgestellten Räume für das monatliche Tausch- und Infotreffen. Das teilte der Verein jetzt mit.

Es folgte der Bericht über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr. „Nicht nur in unserem Verein ist ein Mitgliederrückgang zu verzeichnen. Die Besucherzahlen der einzelnen Veranstaltungen in den letzten Jahren sind außerdem rückläufig. Die Gesundheit sowie auch das Alter der Mitglieder spielen eine große Rolle“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Verein biete auch nicht im Verein organisierten Sammlern die Möglichkeit, bei den monatlichen Treffen vorbeizuschauen. „Da hat man die Chance, gesuchte Marken zu tauschen oder aber günstig zu erwerben. Wir haben alle wichtigen Kataloge. Auch gibt es sachkundige Hilfe bei Sammlungsauflösungen oder beim Verkauf der Sammlungen“, teilt der Verein weiter mit.

In diesem Jahr wurde der Vorstand der Briefmarkenfreunde neu gewählt: Vorsitzender Thomas Markwardt, 2. Vorsitzender Andreas Funke, Schatzmeister Frank Kolbe und Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit Petra Markwardt.

Die Briefmarkenfreunde Königslutter treffen sich jeden zweiten Freitag im Monat um 19 Uhr im Rathaus im kleinen Sitzungssaal im 1. Stock (Seiteneingang).