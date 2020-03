Seit 60 Jahren machen Lehrer und Schüler gemeinsam Sport

Fast 60 Jahre ist es her: Klaus Tlusty war 25 und Lehrer an der Grundschule in Rümmer. Nach der Schule machte er mit den Schülern Sport, einfach so, auf dem Schulhof: Laufen, Spielen, Korbball, Weitsprung. Weil es Spaß machte und fit hielt. Heute ist der mittlerweile 81-Jährige noch immer aktiv –...