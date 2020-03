Projekt „Logistikzentrum bei Barmke“ nimmt nächste Hürde

Das Projekt Logistikzentrum an der A 2 in der Nähe der Abfahrt Barmke-Rennau gewinnt immer schärfere Konturen. In einer gemeinsamen Sitzung am Mittwochabend haben der Bau- und Umweltausschuss sowie das Gremium für Wirtschaft und Stadtentwicklung im Helmstedter Ratssaal einstimmig dafür gestimmt, mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag zu schließen. Die endgültige Entscheidung dazu fällen der Kreistag nächste Woche sowie der Rat...