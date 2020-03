Autorin Laura Kier aus Lehre für Preis nominiert

Laura Kier hat ein scheinbar unendliches Reservoir an Fantasie und Kreativität, ist künstlerisch vielfältig tätig. Nun hat die 34-Jährige aus Lehre als Autorin ein literarisches Ausrufezeichen gesetzt. Ihr neuester Fantasie-Roman „Myalig – gestohlene Leben“ ist in der Kategorie „Bester Independent-Titel“ für den renommierten Phantastik-Literaturpreises „Seraph“ nominiert. In „Myalig – gestohlene Leben“ geht es um eine Seuche, die seit...