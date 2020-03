Zahl der Jugendfeuerwehren im Landkreis steigt auf 57

Zur Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehren des Landkreises Helmstedt am 7. März begrüßte Kreisjugendfeuerwehrwart Guido Ruhe im Dorfgemeinschaftshaus in Offleben viele Gäste, bevor er zurückblickte. Das Jahr habe mit dem obligatorischen Badespaß im Juliusbad Helmstedt begonnen, heißt es in...