Wegen Corona geöffnet – Gebete in Helmstedter Kirche

Diese Schließung schreibt Geschichte. Und Geschichten. Die Hauptdarsteller? Unsere Leserinnen und Leser, deren Freunde und Verwandte, die Leute von nebenan. Wir alle. Das Corona-Virus stellt uns vor Herausforderungen, es ändert unseren Alltag, unsere Art zu arbeiten, ganz massiv, aber nicht nur zum Negativen.

Der Alltag in der Helmstedter Innenstadt? Es herrscht gespenstische Stille. Die Verunsicherung ist groß. Einzelne Geschäfte haben geöffnet, zumindest bis Mittag; Inhaber und Angestellte bitten um Verständnis bei ihren Kunden, regeln (vorerst) letzte Dinge, wickeln ab. Nach 14 Uhr ist der Shutdown nahezu vollzogen. Es gibt Ausnahmen. Das sind Drogerien, Zeitungskioske und Geschäfte, die Lebensmittel im Sortiment haben. „Kaufen Sie, die Ware muss raus!“, appelliert die Verkäuferin eines Süßwarenladens an die Besucher, sich einen Schokoladenvorrat anzulegen.

„Wegen Corona geöffnet“ steht im Infokasten der Helmstedter Pfarrgemeinde St. Stephani, darunter die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr. Zudem wird angekündigt: Bis Ostern findet jeden Donnerstag um 12 Uhr ein 5-Minuten-Mittagsgebet statt. Es sind solche kleinen Gesten der Nähe; sie sollen alten oder alleinstehenden Menschen Halt in der unsicheren Situation bieten.

Dazu gehört eine Mitteilung des Hospizvereins: „Dem Hospizgedanken folgend, ist uns die Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden trotz der Corona-Krise wichtig, gerade weil die sozialen Strukturen noch mehr zusammenbrechen und die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg nicht im Stich gelassen werden sollen. Daher stehen wir als Begleitung weiterhin zur Verfügung – natürlich mit Bedacht und mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Auf diese Weise“, so der Vorsitzende der Hospizarbeit Dr. Joachim Scherrieble, „können wir die gesellschaftliche Verantwortung der Hospizarbeit und die Verantwortung für die Haupt- und Ehrenamtlichen mit den Bedürfnissen der Bedürftigen in Einklang bringen.“

Ob über soziale Medien, per Aushang im Supermarkt oder Hausflur oder am Telefon, immer mehr Gruppen organisieren Hilfen für Menschen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Berichtet wird von privaten Aushängen, in denen jemand seine Hilfe anbietet, um für ältere Menschen die Einkäufe von Lebensmitteln zu tätigen. „Ich möchte helfen, wo ich kann“, steht auf dem Zettel mit Angabe der Telefonnummer. Wir werden dem nachgehen und das Angebot noch in dieser Woche vorstellen.

Die Redakteure der Helmstedter Nachrichten recherchieren und schreiben erstmals in der Historie unserer Zeitung allesamt von zu Hause aus, die Redaktionsräume in der Helmstedter Marktpassage stehen leer. Wir stellen uns der neuen Situation, wir gehen so kreativ wie möglich mit ihr um. Vor allem: Wir wollen Kontakt halten mit den Menschen in Helmstedt und im ganzen Landkreis. Wir möchten wissen, wie sich Ihr Leben in Corona-Zeiten vollzieht? Was haben Sie sich einfallen lassen, um mit den Belastungen klar zu kommen? Wie helfen Sie sich oder anderen? Welchen guten Rat können Sie Ihren Mitmenschen geben? Solche Beispiele wollen wir sammeln, ab sofort.

Schicken Sie bitte Ihre kleinen oder großen Geschichten per Mail an die Adresse: redaktion.he@bzv.de, Stichwort „Corona-Alltag“.