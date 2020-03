Blutspende in Königslutter in Zeiten von Corona

Auf den ersten Blick ist eigentlich alles wie immer: Schilder und Banner weisen schon ab Ortseingang Königslutter darauf hin, dass an diesem Mittwoch wieder ein Blutspendetermin im Schulzentrum an der Wilhelm-Bode-Straße stattfindet. Doch die Zeiten sind im Hinblick auf die Auswirkungen durch das Coronavirus andere. Der Termin in Königslutter steht schon lange fest. Und Sonja Muschalle vom DRK-Ortsverband, die die Blutspenden sonst...