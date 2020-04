Trucker fühlen sich in der Coronakrise auf verlorenem Posten

Mike steht am provisorischen Tresen am Eingang des Autohof-Restuarants BS-Ost in Wendhausen. Er bestellt einen Kaffee und eine Portion Rührei. Eigentlich würde er sich nun in das Restaurant setzen, um etwas ausruhen. Doch die Regeln in der Corona-Krise verbieten ihm das. Mike ist seit über 20...