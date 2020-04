Corona kann die Kreativen im Kreis Helmstedt nicht stoppen

Das Schöninger Gymnasium Anna Sophianeum nahm am „virtuellen Flashmob“ teil, zu dem in Sozialen Medien unter den Hashtag „#musikerfürdeutschland“ aufgerufen worden war. Schüler und Lehrkräfte spielten die „Ode an die Freude“ mit Text von Friedrich Schiller aus der Sinfonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven. Die einzelnen Clips wurden zu einer Video-Collage zusammengefügt.