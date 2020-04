Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Hauptstraße in Emmerstedt zu einem Unfall. Der Fahrer prallte gegen einen Baum und wurde eingeklemmt.

Emmerstedt. Die Hauptstraße in Emmerstedt ist am frühen Mittwochmorgen gesperrt, nachdem ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt ist.

Auto prallt in Emmerstedt gegen Baum – Hauptstraße blockiert

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind aktuell in Emmerstedt im Einsatz. Dort ist ein Pkw auf der Hauptstraße an der Bushaltestelle in Höhe der Straße Neue Siedlung vor der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die Rettungskräfte bergen zur Stunde den Fahrer aus dem Auto. Laut Polizei war der Fahrer beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr ansprechbar. Das Fahrzeug ist schwer beschädigt.

Die Hautptstraße in Emmerstedt ist aktuell voll gesperrt.

Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien. Foto: Markus Brich