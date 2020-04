Königslutters Ducksteinfest im Juli steht auf der Kippe

Viele weitreichende Entscheidungen hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie werden in den Tagen nach Ostern fallen, da ist sich Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe sicher. Das betrifft vor allem größere Zusammenkünfte, Feste und Feierlichkeiten. So auch das Ducksteinfest, das für das zweite Juli-Wochenende geplant ist: „Das Ding wackelt“, fasste es Hoppe am Mittwoch zusammen. Jetzt beginne die Phase, in der eigentlich...