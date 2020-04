Musikalischer Ostergruß für die Menschen in Lehre

Ein kurzer Test am Boden, dann ging es für Kristof Knigge im Korb der Drehleiter in die Höhe. Als Ostergruß für Lehre spielte er „Freude, schöner Götterfunken“.

Lehre. Einen Ostergruß und einen Mutmacher in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sendete am Sonntagabend die Feuerwehr Lehre.

Kristof Knigge spielte über den Dächern des Dorfes an der Schunter auf seiner Trompete „Freude, schöner Götterfunken".

Damit das Stück aus dem Schlusssatz von Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie auch weithin hör- und erlebbar sein konnte, musizierte Kristof Knigge auf dem Marktplatz in knapp 20 Metern Höhe im Rettungskorb der voll ausgefahrenen Drehleiter der Brandschützer aus Lehre.

„Wir wollten ein Signal der Verbundenheit senden, daran erinnern, dass wir auch in schwierigen Zeiten immer für die Menschen da sind", erklärte Maik Goerke, stellvertretender Ortsbrandmeister in Lehre und Initiator der Aktion.

Für Kristof Knigge, Mitglied des Posaunenchores Lehre, war es eine Selbstverständlichkeit, auch durchaus ein inneres Anliegen, die Feuerwehr bei ihrer spektakulären Aktion zu unterstützen. „Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt. Musik verbindet. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, solch ein Signal zu senden", betonte Knigge. Und das Signal, die Botschaft kam an. Am Marktplatz lauschten einige Anwohner am offenen Fenster ergriffen dem Trompetenspiel und applaudierten nach dem letzten Ton. Aber auch in entfernten Straßen und Plätzen war Kristof Knigge zu hören. „Es war eine schöne und wohltuende, sehr gelungene Aktion", urteilte Ortsbürgermeister Heinrich Köther, der in seinem Garten zuhörte.

Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Lehre wurde die Aktion allseits gelobt: „Super Geste", „Großartig, tolle Aktion, Gänsehautmoment", „...es war zwar nur leise zu hören, Boimstorfer/Ecke Birkenfeldstraße, aber sehr schön".

Mit dem gewählten Termin der Aktion – Ostersonntag, 19 Uhr – wollte die Feuerwehr auch an das in diesem Jahr ausgefallene Osterfeuer erinnern. Mehr als 1000 Einwohner pilgern gewöhnlich zum Brennplatz neben dem Sportgelände. Ob Kristof Knigge auch solch eine große Zuhörerschar hatte, wissen wir nicht. Aber für einen Moment der Verbundenheit hat sein „Freude, schöner Götterfunken" auf jeden Fall gesorgt.