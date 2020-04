Brand Querenhorst: Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung

Ein Carport brannte in Querenhorst, mehrere Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen.

Querenhorst. Als Ursache für den Brand am späten Sonntagabend in Querenhorst vermutet die Polizei „fahrlässige Brandstiftung“.

Bei dem Brand eines Carports in Querenhorst entstand am späten Sonntagabend ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. Wie die Polizei meldet, brannten in dem Doppelcarport zwei Fahrzeuge, ein Passat und ein Golf, komplett aus. Die Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Untersuchungen des Brandortes durch Brandexperten der Polizei Helmstedt und einem Brandsachverständigen könne ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. „Wir sehen fahrlässige Brandstiftung als wahrscheinlich an“, berichten die Beamten.