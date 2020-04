Beratungsstellen für Frauen mahnen: Genau hinhören

Helmstedt. Der Paritätische mahnt: Häusliche Gewalt könnte in diesen Tagen zunehmen. Die Helmstedter Beratungsstellen sind weiterhin ansprechbar.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen warnt vor steigender häuslicher Gewalt als Folge der im Zuge der Corona-Krise verhängten Kontaktbeschränkungen. „Erste Zahlen erhärten den Verdacht, dass häusliche Gewalt in den vergangenen Tagen und Wochen zugenommen hat“, sagte Birgit Eckhardt, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, am Dienstag in Hannover.

Zugleich forderte Eckhardt stärkere Unterstützung für Frauenhäuser, Beratungsstellen und mobile Hilfsdienste, etwa durch Schutzkleidung und die Bereitstellung weiterer Räumlichkeiten für hilfesuchende Frauen.

Wie die Helmstedter Kontaktstellen ihr Beratungsangebot aufrecht erhalten, legten sie nun in einer Pressemitteilung dar. Die Beratungs- und Interventionsstelle bei Häuslicher Gewalt (BISS) sowie die Frauenberatungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen (Paritätischer Kreisverband Helmstedt) stehen für telefonische Beratungen weiterhin zur Verfügung. Das Beratungstelefon sei in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr besetzt. Außerhalb der Sprechzeiten ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet. Die Mitarbeiterinnen melden sich schnellstmöglich bei den ratsuchenden Frauen zurück.

Die offene Sprechstunde der BISS findet bis auf Weiteres telefonisch donnerstags in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer (0171) 679 45 38 statt.

Die Grafiken auf den Flyern und Plakaten zu der Kampagne „Hast du das auch gehört?“ verdeutlichen, dass eine aufmerksame Nachbarschaft Gewalt verhindern und für Betroffene eine wichtige Unterstützung sein kann. Die wesentlichen Empfehlungen lauten: Aufmerksam sein! Informationen einholen! Hilfe anbieten! Konfliktsituationen unterbrechen! Polizei rufen!

Die Nummern: BISS: (0 53 51) 54 191-81. Frauenberatung: (0 53 51) 54 191 -83/ -84. Tag und Nacht zur Verfügung steht das bundesweite Hilfetelefon: (08000) 11 60 16.