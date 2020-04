Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in der Braunschweiger Straße beobachtet haben.

Unbekannter stößt in Helmstedt Jugendlichen vom Rad

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag an der Braunschweiger Straße ereignete. Dort war gegen 16.50 Uhr ein 18 Jahre alter Helmstedter auf seinem Fahrrad den Fußweg in Richtung Leuckartstraße unterwegs. Ihm sei ein älterer Mann entgegen gekommen.

Als sich die beiden auf gleicher Höhe befanden habe der Mann den Jugendlichen vom Fahrrad gestoßen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 18-Jährige sei mit dem Rad gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter gestürzt, habe ihn beschädigt und sich selbst dabei verletzt. Der ältere Mann sei in Richtung Triftweg verschwunden, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Jugendliche alarmierte die Polizei.

Der Mann soll etwa 185 Zentimeter groß und 60 bis 65 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine Brille getragen, hatte einen grauen Vollbart und graue Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans.

Die Polizei Helmstedt bittet um Hinweise zu dem Mann unter 05351/521-0.