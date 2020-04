Auch Helmstedter laufen am Sonntag den Marathon daheim

„Stay at home Marathon“ (Bleib-daheim-Marathon) nennt sich die Alternative, die sich die Veranstalter des Hannover-Marathons haben einfallen lassen. Um den sportlichen Spirit der beliebten Großveranstaltung aufrecht zu erhalten, soll das Ersatzgefühl von Gemeinsamkeit dadurch entstehen, dass möglichst viele Menschen am kommenden Sonntag auf ihren Heimatstrecken einen Lauf absolvieren und sich als Teilnehmer registrieren lassen. Spenden für den guten Zweck sind erwünscht.

Für den Helmstedter Jochen Weihmann wäre es am 26. April die elfte Teilnahme am Hannover-Marathon gewesen. Der 71-Jährige sollte – nicht zum ersten Mal – als offizieller Tempomacher an den Start gehen. In diesem Jahr über die Halbmarathon-Distanz. Für ihn war es keine Frage, dass er diese Strecke nun wenigstens am heimischen Lappwaldsee in Angriff nehmen wird – ganz entspannt. „Das kommt mir sogar entgegen, den ich hatte mir vor ein paar Wochen noch eine Erkrankung eingefangen“, erzählt der passionierte Freizeitsportler, der erst im Alter von 54 Jahren mit dem Laufsport begonnen hat.

„Viele Organisatoren haben unter den Absagen ihrer Veranstaltung finanziell und stimmungsmäßig zu leiden. Daher ist es aus meiner Sicht wichtig, ein bisschen Solidarität zu zeigen“, begründet der 71-Jährige seine Teilnahme am „Stay at home Marathon“. Er hänge emotional an der Hannoveraner Veranstaltung, die immer ein Frühlings-Highlight sei. Gerne habe er etwas für den guten Zweck gespendet.

Wie das Laufsport-Magazin „Runner’s World“ auf seiner Internetseite berichtet, ist ein Mann im Nordwesten Englands 4.500 Mal durch sein Wohnzimmer gerannt und sei so auf die Marathondistanz von 42,195 Kilometern gekommen. Er habe dabei umgerechnet rund 2.300 Euro an Spendengeldern gesammelt und er habe rund viereinhalb Stunden benötigt. Fast sieben Stunden lang sei ein Franzose in Toulouse auf seinem sieben Meter langen Balkon unterwegs gewesen, um die Marathondistanz zu schaffen.

Laut Teilnehmerliste gibt es beim „Stay at home Marathon“ mehrere Aktive aus dem Kreis Helmstedt. Wie sie ihren Lauf gestalten werden, ist daraus nicht ersichtlich. Doch wir interessieren uns dafür. Wer also Lust hat, kann uns bis zum kommenden Montag (27. April) um 14 Uhr ein Foto und eine kurze Streckenbeschreibung seines/ihres privaten sonntäglichen Daheim-Marathons mailen, der aus unserer Sicht auch ohne offizielle Registrierung in Hannover absolviert werden kann. Wichtig ist nur, dass es sich mindestens um einen Halbmarathon handelt (21,1 km). Egal, ob im Wald, im häuslichen Garten oder rund um den Küchentisch vollbracht. Die Gesundheit geht natürlich vor, also nicht übertreiben!

Die Einsendungen gehen an: redaktion.he@bzv.de. Stichwort: Daheim-Marathon. Wir werden ein Best-of der Leserbeiträge veröffentlichen.