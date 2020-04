Polizei klärt Einbrüche in Schöningen auf

In erster Linie auf Bargeld waren drei Täter im Alter von 19 und 20 Jahren bei ihren Einbrüchen in Kleingartenvereinen und Vereinsheimen in Schöningen aus. Die Ermittler der Polizei Schöningen kamen dem Trio aus Schöningen aufgrund von „Zeugenhinweisen und guter Tatortarbeit“ auf die Spur, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Den bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannten jungen Tatverdächtigen würden insgesamt zwölf Einbrüche in Gartenlauben und Vereinsheime vorgeworfen.

In den polizeilichen Vernehmungen hätten die Beschuldigten eingeräumt, aus Geldmangel die Einbrüche zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar im Schöninger Stadtgebiet begangen zu haben. In allen Fällen wurde nur wenig Bargeld erbeutet, daher verschmähte das Trio auch aufgefundenen Alkohol oder Zigaretten nicht. Insgesamt sei ein Schaden von rund 35.000 Euro entstanden. In der Nacht zum 27. Januar hätten die Täter Vereinsheime dreier ansässiger Sportvereine auf dem Gelände an der Elmstraße aufgebrochen (wir berichteten). Das Trio habe auf der Suche nach Diebesgut weitere Türen in allen drei Vereinsheimen aufgebrochen, habe einen Zigarettenautomaten brachial geöffnet und sämtliche Zigarettenschachteln mitgehen lassen. Allein an diesem Tatort entstand ein Schaden von 25.000 Euro.