Gilt Maskenpflicht nur für Kunden oder auch für Personal?

Beim Einkaufen im Einzelhandel und im öffentlichen Personennahverkehr besteht ab Montag, 27. April, in Niedersachsen die Pflicht zum Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes. Dies hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann am Mittwoch angekündigt. Für eine Leserin aus dem Helmstedter Südkreis, die namentlich nicht genannt werden möchte, wirft dies die Frage auf: Gilt das Tragen einer Alltagsmaske dann auch für das Verkaufspersonal im Einzelhandel?

„Ich bin sehr erstaunt, das ich bei Schlachtern und Bäckern noch keinen einzigen Verkäufer gesehen habe, der einen Mundschutz trug. Und das, wo diese Menschen mit Lebensmitteln arbeiten, die wir dann essen“, wundert sich die Leserin aus Ingeleben, die selbst als Krankenschwester arbeitet. Die Mitarbeiter könnten ja ebenfalls wie Kunden beim Sprechen, Husten oder Niesen das Corona-Virus durch Tröpfchen-Infektion verbreiten oder es auf Lebensmittel übertragen. „Auch fassen Angestellte mit ihren Handschuhen das Wechselgeld an und bedienen danach sofort wieder den nächsten Kunden mit den gleichen Handschuhen“, hat die Leserin beobachtet.

Was das Ministeriums für Soziales und Gesundheit sagt

Zur Frage, ob das Tragen einer Alltagsmaske ab Montag auch für Verkaufspersonal verpflichtend gilt, gibt es seitens der Landesregierung bisher keine eindeutige Antwort. Details zu Regelungen fürs Verkaufspersonal wollte Reimann am Mittwoch noch nicht nennen (wir berichteten). Auch am Donnerstag konnte eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung von der Pressestelle des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung nicht beantwortet werden. „Der Erlass wird derzeit ausgearbeitet“, erklärte Gabriele Heiser. Sie kündigte eine Antwort auf die Frage für heute an.

Unsere Leserin hatte sich am Mittwoch mit ihrer Frage auch an das Gesundheitsamt des Landkreises Helmstedt gewendet. Eine Antwort erhielt sie per E-Mail noch am selben Tag – aus ihrer Sicht fiel sie jedoch unbefriedigend aus.

Was das Gesundheitsamt Helmstedt sagt

„Für die Hygiene in einem Lebensmittelbetrieb ist grundsätzlich der Betriebsinhaber verantwortlich“, hieß es in dem Schreiben der Abteilung für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, dass auf die Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) verwies. Demnach dürfen Lebensmittel nur so hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.

„Unabhängig von der aktuellen Lage um Corona ist das Tragen von Mundschutz hinter der Verkaufstheke – dem sogenannten Weißbereich – nicht vorgeschrieben. Vielmehr obliegt dem Lebensmittelunternehmer die Verpflichtung durch geeignete Maßnahmen die Mitarbeiter zur Einhaltung der guten Hygienepraxis anzuhalten, zu beschulen und im Betrieb durchzusetzen“, zitiert das Amt die Verordnung, die natürlich zu einem Zeitpunkt verfasst wurde, als Corona noch kein Thema war. Dennoch weist das Amt darauf hin, „dass Schutzhandschuhe, die mit Geld in Kontakt gekommen sind, bei der Bedienung weiterer Kunden wieder mit Lebensmittel in Berührung kommen, entspricht nicht der guten Hygienepraxis und sollte deshalb unterbleiben“. In der Regel liege einem solchen Verhalten jedoch kein böser Wille, sondern eher Unachtsamkeit oder Sorglosigkeit zugrunde. Die Behörde rät Verbrauchern deshalb: „Sollten Sie derartiges feststellen, sprechen sie unmittelbar im Laden an.“

„Dass auf Grundlage von Infektionsschutzmaßnahmen seitens des Landes bislang keine verbindliche Vorgabe erfolgt ist“, so das Amt, „vermag von hier auch nicht gelöst werden.“ Es muss also abgewartet werden, wie sich die Landesregierung zum Thema „Alltagsmaske für Verkaufspersonal“ entscheidet.

Was das Robert-Koch-Institut sagt

Bezüglich der Gefahren einer Coronaviren-Übertragung auf Backwaren, Fleisch, frisches Obst oder Gemüse, verweist das Robert-Koch-Institut (RKI) auf eine Einschätzung des Bundesinstituts für Riskiobewertung (BFR). Demnach seien bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diese Übertragungswege bekannt.

„Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Backwaren, Obst oder Gemüse gelangen. Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint dann möglich, wenn das Virus kurz danach über die Hände oder die Lebensmittel selbst auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die Augen übertragen wird“, heißt es beim BFR.

Um sich vor Virusübertragungen zu schützen, ist es grundsätzlich wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten. Back- und Fleischwaren seien im Einzelhandel in der Regel durch einen Spritzschutz an der Theke oder an den Selbstbedienungsständen vor Niesen und Husten durch Kunden geschützt, wodurch die Kontaminationsgefahr minimiert werde.

Bei der Zubereitung von Obst und Gemüse sollten laut BFR die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden, die gründliches Abwaschen der Lebensmittel und häufiges Händewaschen während der Verarbeitung beinhalten. Fleisch und Geflügel sollten generell – auch zum Schutz vor möglichen anderen Krankheitserregern – vor dem Verzehr ausreichend und gleichmäßig erhitzt werden.