Vorbereitungen für Schulstart in Jerxheim laufen nach Plan

Die Grundschule Heeseberg in Jerxheim wird am Montag, 4. Mai, wieder mit dem Unterricht beginnen. Wie Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann berichtet, laufen die Vorbereitungen dafür planmäßig. „Trotz der nicht ganz einfachen Koordinierung der Baumaßnahmen in der Grundschule und der umfangreichen Corona-Vorkehrungen können die Schüler der vierten Klassen am 4. Mai ohne Bedenken wieder zur Schule kommen.“

Das Bauamt der Samtgemeinde ist laut Hartmann zurzeit täglich vor Ort und bespricht die Umsetzung der Sanierungsarbeiten mit der Schulleitung und den Baufirmen. „Das Engagement der Kolleginnen aus dem Lehrerzimmer beim Vollzug der Anweisungen aus Landesschulbehörde und dem Kultusministerium ist bewundernswert“, lobt Hartmann in einer Pressemitteilung. Ob es um die Einhaltung der Abstandsmaße aus der Allgemeinverordnung, die Realisierung des Hygienerahmenplans oder fachspezifische Anleitungen gehe, die Zusammenarbeit sei tadellos und „ermöglicht es uns, unsere Pflicht als Schulträger zu erfüllen“. Die Eltern der Grundschulkinder könnten beruhigt sein, dass die Grundschule Heeseberg auch unter diesen Bedingungen „der gewohnt sichere Raum für ihre Lieblinge ist“, versichert der Samtgemeindebürgermeister.

Am 4. Mai wird die erste Hälfte der vierten Klassen den Unterricht wieder aufnehmen, die zweite Hälfte folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Am 18. Mai gesellen sich laut Plan dann die dritten Klassen ebenfalls wieder in zwei Hälften hinzu. Die zweiten und ersten Klassen folgen schließlich im Juni. Die Eltern werden Über alle Schritte werden laut Hartmann die Eltern rechtzeitig direkt über den IServ-Verteiler der Schule informiert.

