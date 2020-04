17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Königslutter

Nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt stellten in der Nacht zu Dienstag gegen 2.50 Uhr Beamte der Polizei Königslutter im Rahmen einer Fahndung einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Königslutter, der mit dem VW Tiguan seines Vaters zusammen mit einem 18-jährigem Freund und zwei Mädchen im Alter von 16 Jahren vor einer Polizeikontrolle in der Wolfsburger Straße flüchtete. Der 17-Jährige muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten, wie die Polizei am Dienstag berichtet.

Bei der Verfolgungsjagd sei der Jugendliche so schnell gefahren, dass die Beamten Abstand hielten und per Funk Verstärkung anforderten. In einer Kurve kurz vor Ochsendorf, so die Beamten, sei es gegen 3 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit einem entgegenkommenden also in Richtung Königslutter fahrenden Fahrzeug gekommen. Dieser Fahrer werde als wichtiger Zeuge dringend gebeten, sich mit der Polizeiwache unter (05353)941050 in Verbindung zu setzen.

Unterdessen sei der Flüchtige im Bereich Ochsendorf nicht mehr in Sichtweite gewesen. Wenig später habe eine Streife das verlassene Fahrzeug auf einer Verbindungsstraße zwischen Ochsendorf und Uhry entdeckt. Im Rahmen einer intensiven Fahndung seien zunächst die beiden 16-jährigen Mädchen und später der 18-Jährige sowie der 17-Jährige gestellt worden. Bei den weiteren Ermittlungen habe ein Drogenschnelltest gezeigt, dass der bereits wegen Körperverletzung und Eigentumsdelikten polizeibekannte Jugendliche unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff aus Cannabisprodukten, gestanden habe.

Da er keine Fahrerlaubnis besitzt, werde er auch seine Fahrstunden für seinen zukünftigen Führerschein nicht beenden können. Die Ermittlungen dauerten an.