Unbekannte überfallen Helmstedter Imbiss

Ein Raubüberfall auf den Imbiss an der Ecke Leuckartstraße/Kleiner Katthagen hat sich am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ereignet, teilt die Polizei mit. Nach Angaben des weiblichen Opfers betrat ein maskierter unbekannter Täter den Imbiss, bedrohte die dortige Angestellte mit einem gefährlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe des in der Kasse befindlichen Geldes, schreibt die Polizei. Als die Frau die Herausgabe verweigerte, griff der Unbekannte selbst in die Ladenkasse und flüchtete laut Mitteilung unerkannt. Wie hoch der hierbei erbeutete Geldbetrag war, könne die Polizei nicht angeben. Die Polizei war laut Bericht mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahm den Sachverhalt auf.

Nach Angaben des Opfers sei der Täter etwa 30 bis 35 Jahre alt und habe kurze blonde Haare. Auf dem Kopf habe er ein Cappy und an den Händen schwarze Handschuhe getragen. Da das Geschäft sehr gut einsehbar sei, hofft die Polizei darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen. red