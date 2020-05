Es geht wieder los: Christen in Helmstedt feiern Gottesdienste

Auf diese Nachricht haben sicher nicht nur regelmäßige Kirchengänger lange gewartet: Ab sofort dürfen in den Kirchen Niedersachsen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Einzelne evangelische Pfarrgemeinden haben sich bereits bei den Helmstedter Nachrichten gemeldet und erste Termine bekanntgegeben. Beim Bistum Hildesheim herrscht noch Klärungsbedarf, ob es für katholische Christen schon wieder Messen gibt. Eine Mitteilung dazu steht am Freitag aus.

Die braunschweigische Landeskirche hat ihren Gemeinden Empfehlungen für die Gottesdienst-Gestaltung unter den gelockerten Coronavirus-Bedingungen mitgeteilt. Damit sind unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsgeboten auch Amtshandlungen wie Trauungen, Taufen und Trauergottesdienste in den Kirchen wieder möglich.

Von der evangelischen St.-Petri-Gemeinde Emmerstedt hat uns folgende Mail erreicht: „Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal in dieser Osterzeit 2020 gemeinsam Gottesdienst in unserer St. Petri-Kirche zu Emmerstedt feiern dürfen – und laden hiermit am Sonntag um 18 Uhr zu einer reduzierten musikalischen Abendandacht (ohne Gesang) ein. Pandemiebedingten Vorkehrungen haben wir getroffen.“

Auch in Grasleben wird es am Sonntag erstmals wieder einen Gottesdienst in St. Maria zur gewohnten Zeit um 10 Uhr geben. Aber: Wer zum Gottesdienst kommt, wird gebeten, die eigene Mund-Nasen-Schutzmaske mitzubringen. An St. Christophorus in Helmstedt wird Pfarrerin Birgit Rengel am Sonntag zwei Gottesdienste in Kurzform nacheinander leiten: Ab 10 und 11 Uhr jeweils für höchstens 25 Besucher.

Zurückhaltend ist die Reaktion noch in der Propstei Königslutter. Als einzige Mitgliedsgemeinde wird Flechtorf am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr einen Gottesdienst abhalten. Dazu kommt noch der Online-Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Pfarrverbands Lelm, Räbke, Warberg. Alle anderen Kirchen werden am Sonntag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr nur zum stillen Gebet geöffnet.

Die Königslutteraner Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan begründet die Zurückhaltung mit dem Organisationsaufwand, der durch die Auflagen der Landeskirche entsteht. „Wir hatten im Pfarrkonvent Diskussionen darüber und haben uns auf den Erlass hin die Kirchen sehr genau angesehen und ausgemessen“, berichtet sie. Um die Abstandsregelung einhalten zu können, müssen pro Besucher zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. „In unserer größten Kirche, im Kaiserdom, kommen wir damit auf maximal 50 Besucher. In Rieseberg zum Beispiel dürfen höchstens sieben Gottesdienstbesucher kommen – was machen wir, wenn Nummer acht oder neun vor der Tür stehen?“, erläutert die Pröpstin eine Problematik.

Wolle man Gottesdienste hintereinander feiern, müsste nach dem ersten alles desinfiziert werden. Dazu werde Desinfektionsmittel benötigt, auch Mundschutz müssten die Gemeinden vorhalten und natürlich Freiwillige organisieren, die alles im Blick haben. „Gerade weil die meisten unserer Gottesdienstbesucher zur Risikogruppe gehören, wollen wir nicht zur Virenschleuder werden und machen es deshalb nicht holterdiepolter“, betont Helmer-Pham Xuan.

Zur Vorbereitung gehöre zudem der neue Ablauf für die Gottesdienste. Mit dem Wegfall des Gesanges entfalle ein tragendes Element. Auch für die Pröpstin bedeutet das, aus den gewohnten Formen auszubrechen. Aber: „Ich bin sicher, dass wir mit den Kirchenverordneten alles bis zum 17. Mai so gut geregelt haben, dass wir dann mit einer guten Agenda gute Gottesdienste feiern können.“

Die Helmstedter Pröpstin Katja Witte-Knoblauch sagt, dass es bei diesen Vorkehrungen kein Richtig, kein Falsch gebe, sondern nur das Bestmögliche im Ausgleich aller Interessen. „Mit einem großen Ansturm rechne ich nicht gleich, aber zu Himmelfahrt und Pfingsten dürften die Kirchen voll werden. Was Himmelfahrt angeht: Da überlegen wir, wo man einen Gottesdienst für alle Helmstedter im Freien abhalten kann, zum Beispiel am Brunnentheater.“