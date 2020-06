Waldbad Helmstedt empfängt ab Sonnabend wieder Gäste

Wie man im Waldbad Birkerteich seine Bahnen ziehen kann, muss sich einspielen. Sportlichen Schwimmern soll – so lautete die erste Ansage – die Mitte des Beckens vorbehalten sein.

Helmstedt. Die Saison im Helmstedter Freibad wird am Sonnabend eröffnet. Es gelten – coronabedingt – besondere Einlass- und Verhaltensregeln.

Auf diese Nachricht haben sicher viele Helmstedter und jene, die das städtische Freibad gern besuchen, gewartet: Das Waldbad Birkerteich öffnet seine Pforten ab Sonnabend, 6. Juni. Einlass ist ab 8 Uhr.

„Die Becken sind gefüllt, das Wasser ist temperiert, die Liegewiese vorbereitet. Wir können loslegen“, teilt Henning Thiele, Geschäftsführer der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt (BDH, mit. Wie in allen drei anderen Freibädern im Landkreis gelten auch für Helmstedt besondere Regeln hinsichtlich Eintritt und Verhalten im und außerhalb der Becken.

Aufgrund der zu haltenden Abstände von 1,50 Meter ist für die drei Zeitfenster die Besucherzahl auf jeweils maximal 200 Personen festgelegt. „Leider sind unter den Bedingungen der Corona-Pandemie solche Einschränkungen unvermeidbar“, führt Thiele aus. Die Spitzenwerte vergangener Jahre von über 2000 Tagesgästen werden somit auf keinen Fall zu erreichen sein.

Eintrittskarten für die neue Saison bis einschließlich 1. September können ab sofort ausschließlich online über die Webseite der Stadt Helmstedt für folgende Zeitfenster gebucht werden: Für Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist die Badezeit 1 auf 7 bis 10 Uhr festgelegt, die Badezeit 2 von 11.30 bis 15 Uhr und die Badezeit 3 von 16 bis 19 Uhr. Mittwochs gelten die Zeitkorridore 7 bis 10, 11.30 bis 14.30 sowie 15.30 bis 18 Uhr. Am Wochenende beginnt der Betrieb um 8 Uhr (bis 11 Uhr). Badezeit 2 ist dann von 12.30 bis 16 Uhr, Badezeit 3 von 17 bis 20 Uhr.

Das gebuchte Zeitfenster wird unmittelbar nach dem Bestellvorgang per Mail versandt und mit einem QR-Code versehen, der dann beim Einlass entweder auf einem Ausdruck oder dem Smartphone vom Aufsichtspersonal eingelesen wird.

Die Nutzung der Duschräume ist nicht möglich, Besucher mögen ausschließlich die Duschen in den Zugängen zur Badeplatte nutzen. Das Mitarbeiter-Team von Henning Thiele richtet in der Pressemitteilung einen Appell an die Gäste: „Wir bitten Sie um Solidarität und Rücksichtnahme, damit alle, die Besucher sowie das Betriebspersonal, die Sommersaison im Waldbad infektionsfrei genießen können.“

Der Förderverein Waldbad Birkerteich hat vor dem Saisonstart wieder die Pellet-Heizung installiert, „damit angenehme Wassertemperaturen herrschen“ kündigt dessen Vorsitzender Martin Lehmann an. Die beliebten Sommerkonzerte mit Bands aus der Region finden immer mittwochs statt. Die Veranstaltungsreihe beginnt bereits am 10. Juni. Mehr Informationen dazu und zu weiteren Events können unter www.Waldbad-Birkerteich.de, per Facebook oder über die Waldbad-App abgerufen werden.

Mit dem vierten Hundeschwimmen am Sonntag, 8. September klingt die Saison 2020 aus. Was dem Förderverein und dem Bäderteam überdies wichtig erscheint, ist, darauf hinzuweisen, dass Silvia Lunow mit ihren Mitarbeitern im Kiosk Snacks und Getränke zum Verkauf anbietet.

Abschließend teilt BDH-Chef Thiele mit, dass das Julius-Bad voraussichtlich am Dienstag, 3. September, wieder in Betrieb gehen werde. Während der Schließzeit dort würden Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt, zudem beide Damenduschen saniert.