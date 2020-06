Bertrandt nimmt Gebäude in Flechtorf in Betrieb

Künftig zentralisiert das Ingenieur-Unternehmen dort nach eigenen Angaben sämtliche Werkstattumfänge. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen sollen in Flechtorf eingesetzt werden.

Nach rund einem Jahr Bauzeit erfolgte die Gebäude-Übergabe durch den Projektinvestor Garbe Industrial Real Estate GmbH und das Bauunternehmen Goldbeck GmbH. In den kommenden Tagen werden laut Ankündigung von Bertrandt die ersten Mitarbeiter das neue Gebäude in Flechtorf beziehen. Mitte des Monats sollen die ersten Teilbereiche auf der mehr als 30.000 Quadratmeter großen Werkstatt- und Logistikfläche mit der operativen Arbeit beginnen.

In der neuen Niederlassung kann Bertrandt Bereiche wie die Fahrzeug- und Bauteilbefundung, Montage, Lackierung, Karosseriebau und Logistik bündeln. „Unseren Hauptstandort in der Region werden wir weiterhin in Tappenbeck haben“, erläutert Ralf Domogalla, Technischer Niederlassungsleiter des Bertrandt-Standorts Tappenbeck, in einer Mitteilung des Unternehmens, das auch als Zulieferer für VW tätig ist. Die neue Betriebsstätte in Flechtorf gehöre zum Standort Tappenbeck. Als Gründe für die Ansiedlung in Flechtorf gibt das Unternehmen die geringe Distanz zu einem wichtigen und großen Kunden (gemeint ist Volkswagen), die langfristige Einhaltung der Brandschutzanforderungen sowie die direkte Anbindung an die Autobahn A39 an. „Wir verfügen darüber hinaus in Flechtorf über ein besonderes Konzept. Durch zutrittsgesteuerte Hallenabschnitte können wir mehrere Kunden gleichzeitig professionell bedienen“, meint Domogalla. Darüber hinaus würden die Werkstatt- und Logistikmitarbeiter in einer sehr attraktiven Arbeitsumgebung mit modernsten Technologien arbeiten.

Von der ersten Idee bis zum serienreifen Produkt bietet Bertrandt nach eigenen Angaben „innovatives Engineering und Beratung im Qualitäts- und Projektmanagement“ an. Mit rund 13.500 Mitarbeitern an über 50 Standorten ist das Unternehmen international vertreten. Ziel ist es, Know-how in hochtechnologischen Branchen anzubieten.