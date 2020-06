Dobbelner Landwirt erwischt Dieb – der flüchtet

Ein unbekannter Dieb hat gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen versucht, ein Trecker-GPS-Gerät von einem Hof am Dobbelner Kirkweg zu stehlen. Der Hofbesitzer hatte den Unbekannten jedoch laut Polizeibericht bemerkt und sprach den Täter „aus sicherer Entfernung“ an. Dieser ließ die Beute fallen und flüchtete. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und fahndete nach dem Unbekannten. Ohne Erfolg. Wie die Beamten melden, gab es ähnliche Vorfälle auf Bauernhöfen in Groß Twülpstedt, Helmstedt und Süpplingen. Gestohlen wurden Werkzeug, Lenkräder und Steuergeräte. Die Ermittler hoffen nun, dass am Mittwoch Anwohnern verdächtige Personen oder auswärtige Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugenhinweise: (05351) 521-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder