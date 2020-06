Corona-Fenster-Musiken starten am Freitag in Helmstedt

Auch bei der Helmstedter Chor- und Singschule hat die Corona-Pandemie das Konzertwesen zum erliegen gebracht. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten, dass es nunmehr möglich sein wird, in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Georg-Calixt-Kirchengemeinde Helmstedt an den verbleibenden Freitagen bis zu den Sommerferien und auch möglicherweise nach den Sommerferien Corona-Fenster-Musiken in St. Marienberg anzubieten, so eine Mitteilung.

Dabei werden demnach einzelne Musiker der Helmstedter Chor- und Singschule aus dem Gemeindehaus St. Marienberg heraus bei geöffneten Fenstern für zirka 30 Minuten Musik präsentieren. Besucher sind eingeladen, unter Wahrung der üblichen Abstandsregelungen sich diese Kurzkonzerte vom Garten vor dem Gemeindehaus aus anzuhören. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, ist die Zahl der Besucher auf 25 Personen begrenzt.

Die erste Corona-Fenster-Musik bestreitet am Freitag, 26. Juni, von 19 Uhr an der Leiter der Helmstedter Chor- und Singschule, Stefan PD Runge (Bass-Bariton). Er wird laut Einladung aus seinem Programm It’s Showtime berühmte Melodien aus bekannten Musicals singen und spielen. Der Eintritt ist frei.

Wegen der Corona-Pandemie müssen die für den 11. Juli angesetzten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Helmstedter Chorknaben auf unbestimmte Zeit verschoben werden“, heißt es abschließend.

red