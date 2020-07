Dachstuhlbrand in Schöningen

Mi, 15.07.2020, 08.50 Uhr

Am späten Dienstagabend brach auf einer Dachterasse in Schöningen (Kreis Helmstedt) ein Brand aus, der auf ein Dach übergriff und mehrere Feuerwehren stundenlang in Atem hielt. Video: Feuerwehr Schöningen