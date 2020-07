Schmetterlingsprojekt in der Helmstedter Kita St. Marienberg

Seit vielen Jahren begleitet und unterstützt die Helmstedter Kita St. Marienberg ihren Angaben nach ihre Kinder auf ihren Entdeckungen durch den Alltag. Mit dem Projekt „Von der Raupe zum Schmetterling“ hat die Einrichtung erneut die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ erhalten.

Die Kinder hatten den Wunsch, zu beobachten, wie sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Sie kannten die Entwicklung bereits aus Büchern, aber die spannende Entwicklung in der freien Natur mitzuerleben, war ihnen bislang nicht möglich. So entschied sich die Kita, ein Schmetterlingsaufbau-Zuchtset aus dem Internet zu bestellen. Täglich warteten die Kinder und ihre Erzieher mit großer Vorfreude auf die Raupen. Endlich kam das ersehnte Paket, und neugierig wurde es von den Kindern geöffnet.

Schnell wuchsen die Tiere zu behaarten Raupen und hinterließen Seidenfäden

Die sechs Raupen befanden sich in einem geschlossenen, mit Luftlöchern und Nährbodenversehendem Plastikbehälter. Zusätzlich befand sich eine ausführliche Anleitung und eine Aufzucht-Voliere im Paket. Nun konnte die Gruppe den Raupen beim Wachsen zuschauen. Jeden Tag traf sie sich, um gemeinsam die Entwicklung zu beobachten. Die Tiere wuchsen schnell zu behaarten Raupen und hinterließen Seidenfäden. Auch das Futter wurde weniger, und schließlich hängten sich die Raupen an den Becherdeckeln und begannen sich zu verpuppen. Die Gruppe setzte die „Puppen“ samt Deckel in die Aufzucht-Voliere. Viele Tage geschah nichts, und die Kinder fragten sich, wann es endlich soweit sei, dass die Schmetterlinge schlüpfen?

Am 12. Tag war es soweit: Die Puppen begannen, heftig zu zittern – der Tag der „Geburt“ war gekommen. Die Kinder stellten sich aufgeregt um die Voliere und beobachteten das Geschehen. Alle waren so fasziniert davon, die aus den Raupen schlüpfenden, wunderschönen Distelfalter, zu sehen.

Im Garten ließ die Gruppe die Schmetterlinge fliegen

Die Gruppe fütterte sie mit Zuckerwasser, sammelte Blüten aus dem Garten und konnte sich an den hübschen Schmetterlingen nicht satt sehen. Als die Schmetterlinge in der Voliere umherflogen, ging die Gruppe in den Garten, um sie in Freiheit fliegen zu lassen.

Die Voliere wurde geöffnet, die Kinder hoben die Schmetterlinge vorsichtig mit einem Pinsel heraus. Bewundernswert war, dass alle Kinder glücklich und fröhlich darüber waren, dass die Schmetterlinge in die Freiheit flogen. Während des Projekts haben die Kinder bewusst erfahren, wie wichtig Schmetterlinge für unsere Umwelt sind, denn sie fliegen von Blume zu Blume und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung. Das gesamte Projekt wurde mit Fotos dokumentiert und jedes Kind hatte sein eigenes Schmetterlingsforscherheft.

red