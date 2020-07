Esbeck. Mit 3,29 Promille und eine Wodkaflasche war am Samstag ein Radfahrer in Esbeck unterwegs.

3,29 Promille – Polizei stoppt Radfahrer in Esbeck

Der Polizei Schöningen ist am Sonntag in der Hauptstraße in Esbeck gegen 22.50 Uhr ein Radfahrer aufgefallen, der ohne Beleuchtung und leicht schwankend vom dortigen Vereinsheim über den Parkplatz auf die Hauptstraße fuhr.

Die Kommissare stoppten den Fahrradfahrer, um ihn zu kontrollierten und ihn auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, heißt es im Polizeibericht. Doch statt irgendwelcher Ausweisdokumente habe er lediglich eine kleine Wodkaflasche mit sich geführt. Ein Abgleich mit den von dem Radfahrer genannten Personalien habe ergeben, dass es sich um einen 35 Jahre alten Schöninger handele. Auf die Frage, ob der Mann vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe, habe der Radfahrer geantwortet, dass er lediglich „drei Bierchen“ getrunken habe.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als ein Atemalkoholtest stattliche 3,29 Promille ergab. Anschließend ging es mit dem 35-Jährigen in das Klinikum nach Helmstedt, wo ihm eine Blutprobe genommen wurde. Den 35-Jährigen erwarte nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

red