Fahrzeugdiebstahl in Velpke: Polizei verfolgt flüchtenden Mann

Ein Audi A6 Avant ist am frühen Montagmorgen an der Velpker Fichtenweg gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, stand der 30.000-Euro-Wagen vor dem Wohnhaus der Geschädigten. Diese wurden gegen 2.50 Uhr durch Motorgeräusche geweckt und sah noch, wie ihr Auto davonfuhr.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei fiel der gestohlene Audi einer zivilen Funkstreifenbesatzung auf, als dieser sich an einer Tankstelle an der Helmstedter Straße in Vorsfelde befand. Am PKW waren mittlerweile auswärtige Kennzeichen angebracht, berichten die Beamten. Die Beamten wollten den PKW kontrollieren, der in diesem Moment das Tankstellengelände verließ und auf die Helmstedter Straße Richtung neue B 188/Danndorf fuhr.

Die Beamten gaben dem Fahrzeugführer mehrfach Haltezeichen, doch der Fahrer flüchtete, heißt es weiter. Die Flucht währte nur kurz, denn der Audi verließ den Kreisverkehr an der Helmstedter Straße und landete in einem Baustellenbereich. Hier flüchtete der Fahrer zu Fuß, wurde jedoch von den Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass in der Nacht zu Montag zwischen 23.30 und

6.45 Uhr in der Straße Am schwarzen Berg ebenfalls ein Audi A4 entwendet worden war. Ferner wurde, so melden es die Beamten, in einem Waldstück bei Danndorf ein weiterer Audi gefunden, der zuvor an der Straße Sonnenblumenweg gestohlen worden war.

Der festgenommene 41-Jährige, gegen den ein Haftbefehl beantragt wurde, verweigere in allen Fällen die Aussage. Die Beamten gehen laut eigener Aussage jedoch in allen Fällen von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass es mindestens einen weiteren Mittäter gibt.

Die Beamten suchen daher Zeugen, denen Personen in den Straßen Fichtenweg und Am schwarzen Berg in Velpke, beziehungsweise Sonnenblumenweg in Danndorf aufgefallen sind. Hinweise unter (05351) 5210.

red