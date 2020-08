Hegering Helmstedt vergibt acht Pokale

Zum 24. Pokalschießen hatte der Hegering Helmstedt in den Schießpark Am Kahnberg bei Gardelegen eingeladen. Hegeringleiter Hans-Ulrich Köckeritz begrüßte dazu 34 Teilnehmer, heißt es in der Mitteilung. Die Abwicklung des umfangreichen Schießprogramms sei durch Integration von hegeringseigenen Schießaufsichten bei der Standbetreuung optimiert worden. Unter Beachtung der Corona-Auflagen waren die Teilnehmer bereits im Vorfeld in sechs Fünfer-Gruppen eingeteilt und rotierten im Uhrzeigersinn einzeln nacheinander entlang der Stationen, an denen acht Wanderpokale ausgeschossen worden seien.

Gewonnen haben Angelika Worch (Herbert-Hammer-Weitschuss-Preis), Friedrich Gerdes (Rollhasen-Pokal), Florian Majewski (100-Meter-Präzisions-Pokal), Erik Fritz (Tontauben-Pokal), Heiko Majewski (Keilerpokal), Rolf Globisch (Annehmender-Keiler-Pokal), Stefan Paeslack (Jungjäger-Pokal), Kevin Horn (Bläserpokal). Zwei Gäste hätten neue Pokale für die nächste Pokalausscheidung 2021 in Aussicht gestellt.

red