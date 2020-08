Unbekannte brechen in Wohnhaus in Königslutter ein

Königslutter. Ein Wohnhaus an der Straße In den Gärten in Königslutter ist am Montag zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Unbekannte sind am Montag zwischen 14.55 und 18.10 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße In den Gärten in Königslutter eingebrochen. Die Täter, so die Polizei, zerstörten an der rückwärtigen Gebäudeseite den Glaseinsatz eines Fensters. Durch dieses gelangten sie ins Innere des Hauses, betraten und durchsuchten diverse Räumlichkeiten nach sich lohnenswerter Beute. Was sie genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, sollen die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter (05353) 941050.

red