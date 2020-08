Betrüger geben in Schöningen vor, Spenden zu sammeln

Die Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern. Mehrere Kunden eines Supermarkts an der Hötensleber Straße in Schöningen seien am Montag gegen 15 Uhr von zwei Männern auf dem dortigen Parkplatz angesprochen und um Spenden gebeten worden. Die beiden seien in einem BMW unterwegs gewesen und hätten vorgegeben, für eine angebliche Gehörgeschädigten-Organisation Geldspenden zu sammeln. Dabei führten sie Klemmbretter mit Listen bei sich, auf denen die Spender ihren Namen und die Geldspende notieren konnten, so die Polizei.

Misstrauische Kunden alarmierten die Polizei

Aufmerksame und misstrauische Kunden hätten die Polizei alarmiert. Als die am Supermarkt eingetroffen sei, seien die Männer verschwunden gewesen. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass mehrere Personen den angeblichen Spendensammlern Geldbeträge gespendet hätten. Aufgrund einer Fahndung sei gegen 16 Uhr auf der Straße Braunschweiger Tor in Helmstedt ein BMW mit zwei Männern und zwei Frauen gestoppt worden, auf die die Beschreibung der Zeugen zugetroffen habe. Sie hätten besagte Klemmbretter mit Spendenlisten bei sich gehabt. Alle vier stammen laut Polizei aus Südosteuropa und seien wegen diverser Betrugsdelikte polizeilich bekannt. Die vier seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden.

Polizei: Spendenlisten sind oft schlecht kopiert

Die Polizei warnt vor unseriösen Spendensammlern. Immer wieder gäben sie vor, unter anderem für Sprach- und/oder Gehörlose Spenden zu sammeln. Die Spendenlisten seien dabei oftmals schlecht kopiert, die darauf befindlichen Organisationen existierten nicht oder sammelten keine Spenden. „Seien Sie misstrauisch und spenden sie nur an solche Organisationen, die Sie kennen und von denen Sie wissen, dass diese auch derzeit Spendensammlungen durchführen.“ Geschädigte können sich melden unter (05352) 951050.

red