Unfall auf A2 bei Lehre verschlimmert Stau – lange Vollsperrung

Wendhausen. Nach einem LKW-Unfall auf der A2 am Mittwoch muss die Fahrbahn voraussichtlich bis Donnerstagmittag gefräst und damit vollgesperrt werden.

Zu einem Einsatz auf der A 2 wurden die Feuerwehren aus Flechtorf, Lehre und Wendhausen am Mittwochmittag gerufen. Zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und dem Parkplatz Essehof in Richtung Hannover waren zwei Lkw kollidiert. Verletzte hat es nicht gegeben, doch Diesel ist ausgelaufen. Daher muss die Fahrbahn auf allen drei Spuren abgefräst werden, sagt die Polizei am Mittwoch.

Zunächst hieß es, eine Person sei eingeklemmt

Zunächst war eine eingeklemmte Person gemeldet worden, heißt es im Bericht von Feuerwehrsprecher Rainer Madsack. Dies habe sich jedoch nicht bestätigt. „Beide Fahrer waren nur leicht verletzt.“ Ein LKW-Fahrer habe ein Stauende zu spät erkannt, sei nach links ausgewichen, habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in die Mittelplanke geraten.

Feuerwehr pumpt 400 Liter Diesel ab

Hierbei riss ein Kraftstofftank auf, und eine größere Menge Diesel lief auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr fing auslaufenden Diesel auf und pumpte dann 400 Liter aus den Fahrzeugtanks ab“, berichtet Madsack. Da die Fahrbahn über alle drei Fahrspuren abgefräst werden müsse, bleibt die A2 in diesem Bereich zunächst gesperrt – voraussichtlich bis Donnerstagmittag.