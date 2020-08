Stadt Helmstedt will Vergnügungssteuer kräftig erhöhen

Die Steuer auf Geldspielgeräte soll in Helmstedt ab 2021 erhöht werden. Der Rat entscheidet darüber am 8. Oktober.

Helmstedt. Um ihre Finanzsituation zu verbessern, will die Stadt Helmstedt zum 1. Januar 2021 die Vergnügungssteuer anheben – von 12 auf 20 Prozent.

Betroffen davon wären vor allem Spielhallen und Gaststätten mit Geldspielgeräten. In einer Beschlussvorlage für den Rat erklärt die Verwaltung, dass eine Steuer in Höhe von 18 bis 20 Prozent auf das Einspielergebnis in anderen Kommunen längst üblich sei. Außerdem würde eine Steuererhöhung das Bestreben der Landesregierung unterstützen, die Ausbreitung von Spielhallen und Spielsucht einzudämmen.

