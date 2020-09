CDU eröffnet Kandidatenkür für Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg

Wer zur Bundestagswahl 2021 antreten darf, das entscheidet sich in der Wahlkreismitgliedervollversammlung am 9. Oktober. Zuvor gibt es drei Vorstellungsrunden, die erste schon am Freitag, 4. September, um 18 Uhr im Helmstedter Schützenhaus. 100 Besucher dürfen daran maximal teilnehmen, eine Anmeldung ist erforderlich.

Aus Helmstedt kommen fünf Bewerber

Fünf der Bewerber kommen aus dem Landkreis Helmstedt und drei aus der Stadt Wolfsburg. Aus Helmstedt sind dies Kathleen Radeck, Diana Siedentopf, Alexander Börger, Dirk Evers sowie Andreas Weber, aus Wolfsburg Cindy Lutz, Manfred Schreiber und Norman Sibbe. Da beide CDU-Verbände in etwa über die gleiche Mitgliederzahl verfügen, wird es nach Einschätzung der Helmstedter Kreisvorsitzenden Elisabeth Heister-Neumann ein spannendes Rennen um die Kandidatur geben.

Digitale Alternativen genutzt

Corona hat den ursprünglichen Fahrplan gehörig durcheinander gebracht. Spätestens ab dem Sommer hatten Vorstellungsveranstaltungen vor großem Publikum stattfinden sollen. „Wegen der geltenden Beschränkungen musste der Kreisverband Helmstedt die Planungen für Veranstaltungen im laufenden Jahr nahezu vollständig verwerfen und in einem deutlich reduzierten Umfang neu aufsetzen“, so Heister-Neumann. Der Kreisverband habe dabei zunächst auf digitale Alternativen gesetzt. Im Juli veröffentlichten die Bewerberinnen und Bewerber im Internet Videos, in denen sie ihre Motivation für die Bundestagskandidatur erläutert haben.

Mitglieder können Fragen stellen

Die drei Vorstellungsrunden werden nun aber vor Publikum stattfinden, unter Einhaltung der Hygieneauflagen. Zu Beginn sollen sich die Bewerber jeweils in fünf Minuten den Parteimitgliedern vorstellen. Im Anschluss können die Zuhörer in einer 45-minütigen Runde Fragen stellen.

Die weiteren Vorstellungstermine sind am 18. September um 18 Uhr im Föhrenkrug in Wolfsburg und am 25. September um 18 Uhr in der Börnekenhalle in Lehre. Die Entscheidung fällt am 9. Oktober in der Wahlkreismitgliedervollversammlung um 19 Uhr im Helmstedter Brunnentheater. Aktuell verfügt der Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg über keinen CDU-Abgeordneten in Berlin.