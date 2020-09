Strafzettel für unberechtigtes Befahren des Schöninger Markts

Mal eben mit dem Auto auf dem Schöninger Marktplatz vorm Imbiss halten, um sich einen Snack zu holen, ist schon jetzt nicht erlaubt, soll künftig aber teuer werden: Kommunalpolitik und Verwaltung erarbeiten derzeit ein Konzept, mit dem das unberechtigte Befahren des Platzes rigoros unterbunden werden soll.

Verstöße werden konsequent zur Anzeige gebracht

Ordnungsamtsleiter Ingo Weitze stellte in der Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste die Grundzüge der neuen Regelungen vor. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit der Schöninger Polizeidienststelle entwickelt. Die klare Linie lautet: Wer den Marktplatz ohne gültige Ausnahmegenehmigung befährt, dort hält oder parkt wird angezeigt. Wer beim Befahren erwischt wird, muss für den Strafzettel 25 Euro zahlen, das Parken oder Halten schlägt mit 10 bis 15 Euro zu Buche.

Mit intensiven Kontrollen, sollen die Regelungen durchgesetzt werden. Dass es Ordnungsamt und Polizei damit ernst meinen, belegt nicht nur die offizielle Vorstellung vom Anna Schaper im Ausschuss, die als neuen Außendienstmitarbeiterin seit Dezember im Ordnungsamt tätig ist. Auch Schöningens Kommissariatsleiter Gisbert Hoffmann sowie Einsatz- und Streifendienstleiter Ullrich Müller kündigten in der Sitzung an, dass nach kurzer Schonfrist alle Verstöße konsequent zur Anzeige gebracht werden. „Wir werden zunächst mit Augenmaß vorgehen und mündliche Verwarnungen aussprechen, doch diese Phase wir nicht länger als eine Woche dauern“, betonten die Polizisten. „Das befahren des Marktplatzes bedeutet immer eine Gefahr für Fußgänger. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Auto oder Zweirad handelt.“ In diesem Zusammenhang wies Städtischer Direktor Karsten Bock darauf hin, dass das unberechtigte Befahren des Marktplatzes bereits jetzt verboten sei und nicht erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten, und warnte: „Man sollte also nicht auf die Idee kommen, jetzt noch mal schnell die Chance zu nutzen.“

Sonderregelung für Menschen mit Behinderung

Eine Ausnahmegenehmigung gegen Gebühr soll Anwohnern, anliegenden Gewerbetreibenden, Handwerksbetrieben, Geldtransport- und Lieferdiensten sowie Marktbeschickern auf schriftlichen Antrag erteilt werden. Über Höhe der Gebühr und Laufzeit wird noch beraten. Befreit von der Regelung sind Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Ärzte, Taxen sowie Müll-, Straßen- und Winterdienstfahrzeuge. Auch für Menschen mit Behinderung soll es Sonderregelungen geben.

„Ziel ist es aber, die Zahl der Ausnahmegenehmigungen möglichst klein zu halten“, erklärte Ordnungsamtsleiter Weitze. Deshalb sollen sie kennzeichenbezogen erteilt werden, offen ist noch, ob in Form einer Karte oder Klebplakette.

Schöninger Marktplatz wird in zwei Zonen eingeteilt

Die Zufahrt auf den Marktplatz soll nach Abschluss der Neugestaltung über die Straßen Neuetor und vom Burgplatz aus möglich sein. Ebenso von der Schulstraße, dort allerdings erst nach Entfernen eines Pollers. Um den Ausnahmeverkehr auf dem Markt zusätzlich gering zu halten, soll der Platz in zwei Zonen eingeteilt werden, die erste reicht vom Burgplatz bis zur Schulstraße, die zweite von der Schulstraße durch die Niedernstraße bis zur Bismarckstraße. Je nach Bedarf kann die Genehmigung dann für eine oder beide Zonen beantragt werden.

Das Konzept wird nun in weiteren Beratungen ausgearbeitet, um es in eine rechtsgültige Fassung überführen zu können.