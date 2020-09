Schwimmkurse sind in Lutterwelle Königslutter ausgebucht

Die Freibadsaison in der Lutterwelle ist beendet. Wann das Hallenbad nach der alljährlichen Reparatur- und Renovierungspause wieder öffnen wird, werden die Stadtwerke zu gegebener Zeit bekanntmachen, heißt es in einer Mitteilung. In dieser Saison habe es viele Anfragen zu Schwimmkursen für Kinder gegeben. Die seien bereits bis Oktober 2021 ausgebucht, weitere Anmeldungen und Vormerkungen würden nicht entgegengenommen, teilt der Förderverein Lutterwelle mit.

Wie wichtig die sichere Schwimmfähigkeit sei, hätten in jüngster Zeit Badeunfälle deutlich gezeigt. Auch die Bedeutung des Gesundheitssports habe in Coronazeiten mehr Bedeutung denn je. „Aber der Bedarf an Belegzeiten für Aquakurse kann in der gesamten Region nicht annähernd gedeckt werden.“

Hoffnung auf die Öffnung des Hallenbads

Der Verein hoffe, dass mit einer Öffnung des Hallenbads neue Wege beschritten und mehr Kurse angeboten werden könnten. Darüber hinaus wäre ein positiver Bescheid vom Land Niedersachsen für den erneut gestellten Antrag auf energetische Sanierung und Anbau eines Lehrschwimm-/Therapiebeckens gerade in Anbetracht der wachsenden Einwohnerzahl in Königslutter und Umgebung ein wesentlicher Beitrag für die Zukunft der Lutterwelle, heißt es weiter. Der Förderverein habe für die Ausstattung mit einer begehbaren Treppe bereits 5000 Euro zurückgelegt. Diese Rücklage könne bei der nächsten Mitgliederversammlung deutlich erhöht werden.

Online-Buchungen sollen möglichst optimiert werden

Da davon auszugehen sei, dass das Online-Buchungsverfahren noch eine Weile beibehalten werde, sei eine Optimierung wünschenswert. Gerade ältere Menschen und andere Personenkreise ohne Smartphone und Internetzugang solle der Zugang zur Lutterwelle erleichtert werden. Aus verschiedenen Gründen, so teilt der Verein mit, wäre eine Möglichkeit direkt im Freibad wünschenswert. „Der Förderverein würde dabei gern helfen.“

Verbessert werden solle die Standfestigkeit der mobilen Umkleidekabinen im Freibad für die nächste Saison. Geplant sei, sie auf festem, möglichst gepflastertem Untergrund aufzustellen. Das neue Modell für zusätzliche Wasseraufsichten habe sich sehr gut bewährt: Drei Mitglieder des Fördervereins Lutterwelle (Schüler beziehungsweise Studenten) mit Rettungsschwimmabzeichen Silber und Qualifikationen für Erste Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung seien von den Stadtwerken unter Vertrag genommen und bis zum Ende der Freibadsaison für Beckenaufsichten eingesetzt worden.

red