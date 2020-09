Landkreis Helmstedt bildet aktuell 25 Nachwuchskräfte aus

Zum Ausbildungsbeginn hat Erster Kreisrat Wolfgang Herzog elf Nachwuchskräfte, die in den nächsten drei Jahren eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Landkreis Helmstedt absolvieren, willkommen geheißen. Im Rahmen einer dreitägigen Einführungsveranstaltung erhielten die Neuen laut Mitteilung einen Gesamtüberblick über die Aufgaben, Standorte, Strukturen und organisatorischen Abläufe der Kreisverwaltung. Zudem habe ein ganztägiges Seminar mit einem Bewegungsprogramm, Anregungen zum Arbeitsalltag und Strategien zur Prüfungsvorbereitung stattgefunden.

Zunächst gab es für alle Einführungstage

Nach Abschluss der Einführungstage in Helmstedt wird die Ausbildung in den Verwaltungsberufen zunächst mit der Vermittlung theoretischer Inhalte am Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Braunschweig oder an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover fortgesetzt. Danach werden Caroline Krause, Jan Peters, Sophia Probst und Kristin Vetter, die sich für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten entschieden haben, ab Mitte September erste praktische Erfahrungen in verschiedenen Geschäftsbereichen des Landkreises sammeln.

Praxisphase für die dual Studierenden gibt es erst im dritten Trimester

Für die dual Studierenden Anne Kracht, Tino Malyska, Alexandra Trog und Vanessa Zinn sei eine Praxisphase im dritten Trimester vorgesehen, so dass sie erst im März in die Kreisverwaltung zurückkehrten. Pascal Heckelmann, Meike Kracht und Benedikt Losert haben die Ausbildung zum Notfallsanitäter aufgenommen. Die ersten Praxiseinsätze im Rettungsdienst des Landkreises Helmstedt sowie in der Helios St.- Marienberg-Klinik fänden Anfang 2021 statt. Der Lehrplan sehe schon im ersten Ausbildungsjahr die Qualifikation zum Rettungssanitäter und den Erwerb des Führerscheins der Klasse C 1 vor. Derzeit absolvierten 25 Nachwuchskräfte eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studium beim Landkreis.

Bewerbungen für 2021 sind bis

4. September möglich unter www.helmstedt.de/ausbildung.

