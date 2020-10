Helmstedt-Marienborn: Clowns erzählen Grenz-Parabel

Marienborn. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn begeht am Samstag, 3. Oktober, von 10 bis 19 Uhr den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit einem ökumenischen Bittgottesdienst und dem interaktiven Theaterprojekt „Mauerland-Borderland“.

Traditionell beginnt der Festakt um 11 Uhr mit dem Bittgottesdienst. Er steht unter dem Motto „Gemeinsamkeit gestalten“. Der Bittgottesdienst wird auf eine Teilnehmerzahl von 200 Personen begrenzt sein.

Schauspiel mit Zirkus-Elementen

Höhepunkt des Tages wird die Premiere der Theaterperformance „Mauerland-Borderland“ sein. Es gibt zwei Vorstellungen: um 14 und um 18 Uhr. Die interdisziplinäre Inszenierung der Schauspiel-Company Drehbühne Berlin verbindet Elemente aus Schauspiel, Physical Theatre, Nouveau Cirque sowie Film und Livemusik, heißt es in der Ankündigung.

Die Generalprobe des Theaterprojekts lief vor Schülern des 13. Jahrgangs des Bötschenberg-Gymnasiums. Foto: Jürgen Paxmann

Eine fahrende Truppe von Clowns erzählt eine Parabel über die Entstehung und das unmenschliche Leben mit einer Grenze. Sie kreieren eine Welt, in der Angst zum Prinzip gemacht wird, visualisiert durch eine Mauer, die während des Stücks quer durchs Publikum gebaut wird. Eine Mauer, die auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die zusammen ins Theater gekommen sind, voneinander trennen wird: Paare, Freunde, MitschülerInnen, Familien. Aus Spiel wird Realität und aus einer Theateraufführung eine interaktive Performance, in der das Publikum in eine andere Realität eintaucht.

Können Clowns tragisch enden?

Auch eine Clown-Familie wird somit auseinander gerissen: der Vater mit einem Kind auf der einen, die Mutter mit dem Geschwisterkind auf der anderen Mauerseite. Die beiden Kinder wachsen getrennt auf, bis eines die Flucht über die Mauer riskiert. Eine Tragödie nimmt ihren Lauf… Aber können Clowns eigentlich sterben? Und werden die Bewohner von Mauerland den Mut aufbringen, die eigenen Grenzen zu überwinden und die Mauern einzureißen?

Die beiden Initiatoren und Ideengeber, Nanda Ben Chaabane und Lorenz Christian Köhler, bringen mit ihrem biografischen Hintergrund – einer Kindheit und Jugend in West- beziehungsweise Ostdeutschland – sowie durch die persönlichen Bezüge der Deutsch-Tunesierin Nanda Ben Chaabane zur Migrations- und Integrationsdebatte Erfahrungen zum Thema mit. Sie vollenden mit der Uraufführung von Mauerland-Borderland einen 12 Jahre lang währenden Entwicklungsprozess dieses Projekts. Ab 8 Oktober ist das Stück für zehn Tage auf der Open-Air-Bühne der Ufa-Fabrik in Berlin-Tempelhof zu sehen.

Reservierung erwünscht

Die Eintrittskarten für das Theater in Marienborn (zum Preis von 5 Euro) können am Veranstaltungstag direkt vor Ort erworben werden. Da die Vorstellungen jeweils maximal von 150 Personen besucht werden können, wird um eine Vorabreservierung unter: Info-Marienborn@erinnern.org oder Telefon (03 94 06) 92 09 0 gebeten.