Stimmungsvoll eingeleitet vom Emmerstedter Posaunenchor, gab es bei der evangelischen Pfarrgemeinde in Emmerstedt erneut einen Festakt. Ein Jahr nach der Instandsetzung der St. Petri-Kirche hat nun auch das frisch sanierte Gemeinde- und Pfarrhaus eine Krönung, Knöpfchen genannt, erhalten.

Die goldene Kugel korrespondiert nun mit der Turmspitze auf der Kirche – Ausdruck der Einheit zwischen Kirchgebäude auf dem Kirchberg und Gemeindeleben „Am Lehberge“. Der Kirchenvorstand hatte alle Gruppenleiterinnen und -leiter gebeten, für die Nachwelt Zeugnis vom sehr vielfältigen, bunten aktuellen Gemeindeleben zu geben und einen Bericht über das jeweilige Wirken zu schreiben.

Gemeindehaus vielfältig genutzt

Wer findet nicht alles eine Obhut unter diesem Dach: im Erdgeschoss viele Musikgruppen, Chöre, Gemeindegruppen von Jung bis Alt, Verwaltung und Pfarrbüro, Sitzungen des Kirchenvorstandes sowie vielerlei Veranstaltungen für Anlässe, die Freud und Leid in sich bergen.

Über 21 Botschaften für die Zukunft freuten sich die Anwesenden – fast zu viel für die vergleichsweise kleine Zeitkapsel. Diese rollte Joachim Scherrieble, Vorsitzender des Kirchenvorstands, ein und fügte sie mit Bauprotokoll, Auflistung aller Gewerke, Firmen und Agierenden sowie Zeitungsberichten und aktuellem Gemeindebrief in die Kugel.

Sanierung von der EU gefördert

Nach der von Pfarrerin Birgit Rengel geleiteten Andacht erläuterte Scherrieble die Arbeiten, Gewerke und die Finanzierung, die notwendig geworden waren, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen. Gefördert durch das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig mit EU-Mitteln in Höhe von knapp 80.000 Euro, von der Landeskirche, der Baupflegestiftung sowie mit beträchtlichen Eigenmitteln der Kirchengemeinde, konnten Dacheindeckung und Verschieferung am Turm sowie Sanierungsarbeiten an Mauerwerk und Fenster im Gesamtumfang von knapp 240.000 Euro realisiert werden.