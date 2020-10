Das hätte schief gehen können: Fast 10.000 Euro versuchten Betrüger vom Konto des Fördervereins der Grundschule Süpplingen abzuheben. Doch zum Glück fiel der falsche Überweisungsträger einer Bankmitarbeiterin auf. Fördervereins-Vorsitzende Kathrin Ebers ist ihr besonders dankbar.

Der Vorfall hatte sich bereits Mitte September ereignet, als Kathrin Ebers benachrichtigt wurde. Die Überweisung sei per Post eingegangen und direkt in der Poststelle aussortiert worden. Auf den ersten Blick ist zunächst nichts Auffälliges zu erkennen – bis auf den Adressaten im Ausland und die hohe Summe, genau 9803,76 Euro. „Die wäre gedeckt gewesen, deshalb ist es besonders lobenswert, dass der Betrugsversuch aufgefallen ist“, macht Ebers deutlich.

Strafanzeige gestellt

Ziemlich erschrocken sei sie gewesen, zumal die darauf zu sehende Unterschrift mit viel gutem Willen tatsächlich von ihr hätte stammen können. „Schön ist was anderes“, kommentierte die Vorsitzende, die sofort Strafanzeige bei der Polizei gestellt habe. Dies bestätigte uns Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt auf Nachfrage.

„Wir ermitteln gegen Unbekannt“, stellte er fest. Demnächst werde der Fall an die Staatsanwaltschaft gehen, Weiteres wollte er nicht nennen, um keine Ermittlungsdetails preiszugeben. „Daraus könnte man lesen, wie wir vorgehen“, begründete Figge. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass die Nachverfolgung der Täter schwierig sei, die sich oftmals im Ausland befänden.

Auch Kunden in der Pflicht

Solche Betrugsversuche kämen öfter vor, machte der Sprecher weiter deutlich. Umso besser sei es, dass auch Bankangestellte vermehrt ein Auge darauf hätten. Im Falle des Fördervereins war es die Volksbank Wolfenbüttel. „Wir schulen unsere Mitarbeiter*innen regelmäßig und sensibilisieren sie für den richtigen Umgang mit Betrugsversuchen, sodass sie, wie im Fall des Fördervereins Süpplingen, helfen können, finanzielle Schäden abzuwenden“, beantwortete Sprecherin Daniela Koschlig unsere Nachfrage dazu. Doch sowohl sie als auch Thomas Figge nehmen auch die Kunden in die Pflicht.

Koschlig mahnt zu mehr Aufmerksamkeit, denn: „Die Methoden werden leider immer dreister und aufmerksamer.“ Der Umgang mit den eigenen Daten, ob off- oder online, sollte daher immer überlegt geschehen. Eine Mahnung, die auch Polizeisprecher Figge ausspricht. „Alle notwendigen Daten, gerade bei Vereinen, stehen oft im Internet, da muss man nur googeln“, macht er deutlich.

Nächstes Projekt kann stattfinden

Immer noch würden aber auch Kontoauszüge einfach in den Papierkorb geworfen oder Papiere mit persönlichen Daten in den Hausmüll. All dies müsse unkenntlich gemacht werden. Und noch einen weiteren Hinweis gibt Daniela Koschlig: „Als Bank würden wir zum Beispiel weder telefonisch, noch per E-Mail oder Brief Login-Daten, Passwörter oder TANs abfragen. Sollte jemand so etwas erhalten, bitte gleich bei uns melden.“

Die Fördervereins-Vorsitzende Kathrin Ebers jedenfalls ist froh, dass der Versuch gescheitert und alles noch einmal glimpflich abgelaufen ist. Wäre das Geld weg gewesen, hätte das für den Herbst ausstehende Projekt an der Schule nicht stattfinden können: die Sanierung der nächsten beiden an die Klassen angegliederten Gruppenräume.