Keine Duschmarken im Freibad Räbke

Unter der Generalüberschrift Planung für den Haushalt 2021 stand die Sitzung des Bau-, Planungs-, Friedhofs- und Freibadausschusses der Samtgemeinde Nord-Elm in Wolsdorf. Für die einzelnen Bereiche sollte unter anderem festgelegt werden, was möglicherweise im kommenden Jahr investiert werden soll. So auch für das Freibad und die Freibadgaststätte.

Eine coronabedingt schwache Saison liegt hinter dem Freibad Räbke. Das zeige sich an den Einnahmen, die bei etwa 43.000 Euro lägen. Eingeplant waren mindestens 80.000 Euro, wie in jedem Jahr. Da nicht klar sei, wie sich die Situation weiterentwickelt, sei die Summe der erwarteten Erträge für 2021 auf 60.000 Euro heruntergesetzt worden, erläuterte Fachbereichsleiterin Angela Lux den Plan. Vorschlag: Begrenzung der Duschzeit Bei den Unterhaltungskosten fielen insgesamt 32.000 Euro an, der größte Einzelbereich davon, nämlich 15.000 Euro, seien die regulären Unterhaltungsarbeiten. Aber es müssten auch Teile ersetzt werden, etwa die Pumpe im Nichtschwimmer-Becken für 3000 Euro. 5000 Euro sind für weitere Fliesenarbeiten im Duschbereich vorgesehen. Kritik erntete der Vorschlag, Münzautomaten in den Duschen einzubauen. Angela Lux rechnete vor, dass mit einer Begrenzung der Duschzeit pro Jahr etwa 2000 Euro eingespart werden könnten. Das ergebe sich aus der jährlichen Trinkwassereinsparung von etwa 175 Kubikmeter sowie der dann nicht notwendigen Erwärmung per Ölheizung, benötigt würden etwa neun Liter Öl pro Kubikmeter. Werben für Konsolidierungsmaßnahme Der Münzautomat würde 16.000 Euro kosten und hätte sich demnach nach acht Jahren amortisiert. „Die Idee ist, dass jeder Besucher mit dem Eintritt eine Duschmarke bekommt. Wir sehen es als Konsolidierungsmaßnahme und als Ressourcenschonung“, machte Lux deutlich. Auch Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz warb für den Vorschlag. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Nord-Elm Bedarfszuweisungskommune sei. Aktuell hat das Land der Samtgemeinde 1,6 Millionen Euro in Aussicht gestellt. „Mit dem Bescheid werden wir sicherlich wieder aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen“, betonte Lorenz. Doch bei den Ausschussmitgliedern kam der Vorschlag nicht gut an. Kritik aus der Politik Thomas Pasemann (SPD/CDU/UWG-Gruppe) etwa machte deutlich: „Ich halte von den Automaten nichts. Ich weiß nicht, ob diese Ausgabe zielführend ist, das Freibad attraktiv zu halten.“ Auch Rainer Angerstein (SPD/CDU/UWG) argumentierte dagegen: „Mit Sicherheit wird das auch Reparaturen nach sich ziehen.“ Dafür spräche lediglich die Wassereinschränkung. Guido Ruhe (LuB) mahnte, im Freibad nicht auf Kosten der Attraktivität zu sparen. Lediglich der Aspekt der Ressourcenschonung fand Konsens. Dies sei ausschlaggebend, befand Heike Winschewski (SPD/CDU/UWG), die als einzige für den Vorschlag stimmte, der mehrheitlich abgelehnt und damit gestrichen wurde. Einig waren sich die Ausschussmitglieder hingegen in Sachen Einrichtung eines W-Lan-Hotspots. Ausleuchtung nicht auf der gesamten Fläche Durch die Verlegung von Glasfaserkabeln sei dies nun möglich. Allerdings sprachen sich alle gegen eine komplette Ausleuchtung des Freibad-Geländes aus. „Wir wollten nur eine Teilausleuchtung“, erinnerte Ausschussvorsitzender Klaus-Peter Ohler. Sicherlich gebe es genügend Besucher, die sich auch gestört fühlten“, argumentierte unter anderem Guido Ruhe. Als weitere größere Investition wurde die Sanierung der Sanitärräume der Freibad-Gaststätte für 2021 aufgenommen. Angela Lux schlug dafür einen Betrag von 20.000 Euro vor. „Wir müssen dann die Haushaltsgenehmigung abwarten und die Maßnahme gut koordinieren, damit wir nicht mitten in die Saison kommen“, sagte sie zu den zeitlichen Aussichten für die Renovierung.