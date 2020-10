Königslutters Adventsmarkt ist wegen Corona quasi abgesagt

Die Informationen in Sachen Adventsmarkt Königslutter sind ganz frisch, die uns Bürgermeister Alexander Hoppe am Donnerstag auf Anfrage hin mitteilte. Um darüber zu beraten, ob überhaupt und wenn wie die Veranstaltung stattfinden kann, hatte er sich am Vormittag mit seiner zuständigen Fachbereichsleiterin Sabine Rahn sowie den Organisatorinnen vom Amt für Tourismus, Gundula Joecks und Zarah Espenhain, getroffen.

Das dritte Adventswochenende steht eigentlich immer fest im Zeichen des Adventsmarktes rund um die Stadtkirche. Weihnachtlich geschmückte Stände, Glühwein, Karussell – die Atmosphäre auf dem Platz ist gemütlich und kuschelig. Doch genau dieses Besondere wird jetzt in Corona-Zeiten zu einem Problem. Für eine gewohnte Ausrichtung wäre der Platz zu eng.

Schwierig, auf den Markt auszuweichen

Auch wenn Alexander Hoppe eine klare Absage so nicht formulieren will, sagt er zumindest: „In der bisherigen Form ist ein Adventsmarkt nicht darstellbar.“ Will heißen: Alleine um die sonst etwa 30 Aussteller zu platzieren, müsste mindestens doppelt so viel Platz vorhanden sein. Es müsste eine Ausweichmöglichkeit gefunden werden. Doch auch das ist schwierig.

„Wenn wir den Marktplatz mit einbeziehen würden, müssten wir ihn für den Autoverkehr sperren. Außerdem müssten wir ein Sicherheitskonzept wie beim Ducksteinfest erarbeiten“, führte Hoppe aus. Das beinhalte unter anderem einen Sicherheitsdienst – finanziell nicht darstellbar für eine dreitägige Veranstaltung, die in großen Teilen von Ehrenamtlichen getragen wird, machte er weiter deutlich.

Rahmenprogramm schon abgesagt

Engmaschige Kontrollmechanismen müssten auch greifen, würde es eine kleinere Version um die Stadtkirche geben. Karussellbetrieb wäre möglich, mit Abstandsregelungen und regelmäßigen Reinigungen, aber: „Wie vermeidet man Pulk-Bildung der Eltern, die außen stehen?“, wirft Hoppe die Problematik auf. Fest steht also, es wird kein Adventsmarkt wie immer, auch aus einem anderen Grund.

Definitiv abgesagt ist nämlich das sonst angebotene Rahmenprogramm. Kein Kinderliedersingen im Rathaussaal, keine Krippenausstellung und kein Konzert in der Stadtkirche, kein Café im Gemeinderaum, keine Öffnung des Geopark-Infozentrums oder des Frauenkulturmuseums. Auch der Weihnachtsmann wird keine Geschenke verteilen. „Alle ehrenamtlichen Veranstalter haben schon frühzeitig abgesagt, weil die Verantwortung zu groß ist“, berichtete der Bürgermeister. Dennoch gibt es eine kleine Hoffnung auf weihnachtliches Treiben.

Möglicherweise Alternative

Es werden „Alternativen geprüft“. Es sei noch zu frisch, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen, machte Hoppe deutlich. Zunächst müsse abgeklärt werden, ob überhaupt Interesse an den Ideen bestehe und was am Ende wirklich möglich sei. Dafür solle auch die endgültige Fassung des Rahmenhygieneplans mit den genauen Vorgaben des Landes abgewartet werden. Diese sei für Ende dieser, beziehungsweise Anfang kommender Woche angekündigt.